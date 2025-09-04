Senado resalta acuerdos de seguridad alcanzados entre Sheinbaum y Marco Rubio

Acuerdos logrados — La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó la relevancia de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los acuerdos logrados con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En entrevista, la legisladora morenista calificó como “fundamentales” los compromisos alcanzados, los cuales, dijo, contemplan un reforzamiento de la cooperación en la frontera común y acciones conjuntas para frenar el tráfico de drogas y armas.

Castillo también fue cuestionada sobre las declaraciones de Marco Rubio, quien reconoció que en los últimos ocho meses México ha incrementado su nivel de cooperación frente a la criminalidad transnacional.

Al respecto, respondió que el país ha hecho aportes significativos en esta lucha. “Este país es el que más ha contribuido al combate del crimen organizado. Todo esto es importante, siempre tomando en consideración el respeto a la soberanía nacional de ambos países”, afirmó.

La senadora insistió en que la colaboración binacional debe darse en un marco de respeto mutuo, al tiempo que reconoció el liderazgo de Sheinbaum en un tema central para la relación con Estados Unidos. Esto, enfatizó la legisladora, “es clave para atender agendas compartidas en seguridad, cooperación, migración, entre otros”.

Más tarde, la presidenta de la Mesa Directiva participó en un ritual de purificación realizado en La Cuña del Senado, encabezado por la médica tradicional y partera chamula Guadalupe Pérez, previo al inicio del Foro Nacional: Reconocimiento y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. El encuentro fue convocado por la senadora chiapaneca Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

MSL