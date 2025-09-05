Sheinbaum adelanta que bancos ya no podrán deducir en 2026 pagos a deuda por Fobaproa

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se eliminará la deducibilidad de impuestos de aportaciones que hacen bancos para pagar la deuda del Fobaproa, actualmente conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que esa medida se establecerá como parte de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

“Esa deuda que era privada, y que se convirtió en deuda pública, hay una parte que aportan los bancos, pues no lo van a creer, se deduce de impuestos, la gran mayoría de aportaciones al IPAB.

“Ya no la van a deducir a partir del próximo año, ese es parte del paquete que vamos a presentar”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum dijo que esos impuestos deben pagarse, por lo que mandó el mensaje a las instituciones bancarias. Afirmó que ya ha planteado el tema a algunos representantes del sector.

“No puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa, o sea, cómo vas a deducir los impuestos, ¿no? Tienes que pagar impuestos de eso.

“Son algunos de los temas que vienen en la... si me escuchan los bancos, ja, ja, es algo que incluso con algunos de los dueños de los bancos lo platiqué en su momento, pero creo que es justo, pues que no haya esta deducción, entonces ya viene planteada en la Ley de Ingresos”, añadió Claudia Sheinbaum.

Asimismo, confió en que todos los bancos se alinearán a la nueva disposición.

“Yo creo que van a cooperar todos los bancos, van a estar de acuerdo”, previó.

