Tribunales locales se defienden ante posible extinción

Magistraturas integrantes de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales participaron en el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2025,

Ante las voces que plantean la desaparición de los tribunales locales en la propuesta de reforma electoral, magistrados electorales de los estados defendieron el papel de estas autoridades, ya que no es falso que la justicia federal resuelva todos los asuntos en materia electoral.

Así lo planteó Vladimir Gómez Anduro, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), en el marco de la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas 2025, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No me malinterpreten, lo que quiero decir, pero es falso que, insisto, lo digo con todo respeto, la justicia federal resuelva todos los asuntos en materia electoral. Como lo he dicho, casi 80 por ciento de los asuntos que se presentan en materia electoral ni siquiera llegan a la justicia electoral”, afirmó.

El Tip: Mónica Soto aseguró que los magistrados “tenemos la obligación de construir una mejor democracia, siempre adecuándonos a la demanda y exigencia de la sociedad mexicana”.

Ante la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, y los nuevos magistrados de la Sala Superior, Gilberto de Guzmán Bátiz y Claudia Valle, Gómez Anduro explicó que los tribunales locales tienen una efectividad de resolución del 95.5 por ciento del total de los asuntos que se les presentan en las diferentes entidades del país.

El magistrado defendió la relevancia de la justicia electoral no sólo federal, sino local, “de cara a una nueva discusión sobre una muy probable reforma electoral, que aún no sabemos con exactitud qué rumbo va a tomar, pero sí hay voces que plantean la desaparición de los tribunales locales”.

A su vez, Mónica Soto afirmó que México hoy tiene una democracia plena con un estándar muy por encima de otros países, por lo que las nuevas personas juzgadoras tienen la obligación y el deber de mejorarla siempre conforme a la demanda y exigencia de la sociedad.

Indicó que el contexto de cambios en el modelo electoral obliga a los impartidores de justicia a reflexionar sobre los retos para ejercer de mejor forma su papel y liderazgo. Agregó que no hay lugar para el descanso, sino que hay que prepararse para los próximos procesos electorales, a fin de estar a la altura de los desafíos y retos que representan.