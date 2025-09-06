La transformación avanza, asegura la mandataria en Aguascalientes

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la presentación de su Primer Informe de Actividades, que llevó a cabo en la entidad





En Aguascalientes, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su acto de rendición de cuentas ante cerca de 15 mil personas, como parte de la gira nacional que encabeza para dar a conocer los avances de su administración, donde subrayó que “gobernar implica estar cerca de la población y escuchar directamente sus necesidades”.

“Decidí ir a todos los estados de la República a informar, porque gobernar es rendir cuentas. No se puede gobernar lejos del pueblo, hay que gobernar cerca de la gente”, afirmó.

De acuerdo con el informe, en la entidad 156 mil 756 personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar y 13 mil 954 personas con discapacidad cuentan con apoyo económico; además, cinco mil 146 jóvenes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que tres mil 455 reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

TE RECOMENDAMOS: Jefa del Ejecutivo rinde cuentas en los estados CSP rinde cuentas en los estados

La Presidenta anunció que este año, con el programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 2 mil 450 viviendas para personas sin seguridad social, además de 20 mil más a través del Infonavit. Asimismo, 118 mil 300 acreditados han sido beneficiados con la condonación parcial de créditos de vivienda.

A su vez, la gobernadora del estado, Teresa Jiménez, le hizo la solicitud de apoyo para la construcción de dos puentes en la entidad panista, así como el mejoramiento en infraestructura y movilidad.

En su intervención, la mandataria estatal, pidió la mitad del presupuesto para dos obras: “Presidenta, le hacemos la solicitud del el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Norte en Margaritas, del municipio Jesús María, también el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Sur”, y enfatizó “el gobierno del estado pondría la mitad”. Sheinbaum no ofreció una respuesta definitiva pero dijo que “se lo llevaría de tarea”.

En este punto estuvo acompañada por Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Edna Elena Vega Rangel, subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar; Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); entre otros funcionarios.

La mandataria federal continuó más tarde su viaje a Zacatecas, donde habló del apoyo que se les otorgara a los productores de frijol en Zacatecas.

“Nuestro objetivo es que produzcamos 300 mil toneladas de frijol en el país para que dejemos de importar frijol y que aquí se produzca en nuestro país todo el frijol que se necesitan es un programa principalmente para Zacatecas”, expresó en la Plaza de Armas.

Minutos antes, docentes agremiados a las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al sindicato de Telesecundarias, protestaron en calles del centro histórico.

En el evento la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Zacatecas, David Monreal y su hermano el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quienes en los días recientes han estado en el ojo público, por el tema de la aspiración de su hermano, Saúl a la gubernatura, de lo cual opino la mandataria en su conferencia matutina.