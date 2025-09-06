Noroña y Alito trasladan pleito a las redes sociales

La disputa entre el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, alcanzó un nuevo nivel al convertirse en guerra de declaraciones en redes sociales, que incluyó acusaciones de corrupción, abuso de recursos públicos y cobardía.

Ayer, en principio se anunció que Fernández Noroña acudiría a la antigua sede del Senado para la reconstrucción de la trifulca del pasado 27 de agosto en la Comisión Permanente, pero la diligencia fue cancelada sin una explicación.

El Tip: La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el intercambio de jaloneos entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña; calificó a Alito de “porro”.

En tanto, el origen de la polémica en redes fue una serie de versiones periodísticas que aseguraban que la Guardia Nacional resguardaba la residencia de Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos. El legislador desmintió la información y aclaró que apenas ese mismo día la Fiscalía General de la República (FGR) le otorgó custodia como medida de protección, derivada de la denuncia que presentó tras las agresiones que, aseguró, sufrió de parte de Alito Moreno y de cinco diputados priistas el día antes mencionado.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy la FGR me asignó custodia por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, escribió el morenista.

Después, Alito respondió en X : “Cobarde Fernández Noroña, regresa esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”.

Estas declaraciones recrudecieron la confrontación, y Fernández Noroña reviró que Alito terminará en prisión: “Irás a la cárcel, Alito. El cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”.

El morenista continuó y en otro mensaje llamó al priista “pedazo de hipócrita”, acusándolo de haber solicitado protección a Segob, después de la confrontación en el Congreso.