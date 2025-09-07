PAN advierte revisión con ‘lupa’ a paquete económico para 2026

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que pondrá lupa a la revisión del Paquete Económico que este lunes el Gobierno Federal presentará, contexto en el cual se adelantó que se pedirá la creación de un fondo específico para contener el impacto de las imposiciones arancelarias que ha hecho Estados Unidos contra México.

El diputado Héctor Saúl Téllez comentó que el paquete habrá de estar sustentado en “la realidad que vive el país y no en cifras optimistas e impuestos ocultos”.

“Revisaremos con lupa nuevas cargas arancelarias o regulatorias, como lo que se propone para incrementar impuestos aduaneros que terminan encareciendo canasta básica, vivienda y manufactura exportadora; el remedio no puede enfermar al consumidor y al empleo. También es el caso del IEPS a las bebidas endulzadas, que los recursos obtenidos realmente y sin engaños se destinen a salud”, dijo.

Al enfatizar en el impacto de las tarifas aplicadas por Estados Unidos, sugirió que se deben trazar opciones para blindar a la economía mexicana.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez, en imagen difundida por el PAN ı Foto: Especial

Al recordar que en 2025 se incrementaron los aranceles al acero y aluminio y se restablecieron gravámenes, dijo que el Paquete 2026 debe incluir un Fondo de Mitigación Arancelaria, deducciones temporales y financiamiento preferente para cadenas metal-mecánica, autopartes y agro.

A esto agregó que podrían añadirse aumento de recursos a los estados y municipios.

“Estados y municipios primero. Más inversión local, seguridad y fortalecimiento policial; basta de centralismo presupuestal que descobija a los gobiernos locales.

Se requieren más recursos a través de los Ramos Generales 28 y 33 para las entidades federativas”, recalcó.

No dejaremos de luchar porque baje el precio de la gasolina⛽️y del Diesel en México a máximo $20 por litro



Los @diputadospan volveremos a dar la pelea en el paquete económico del 2026#SoyResistencia https://t.co/iI2qBGn9ZD pic.twitter.com/nxVeQoZ4UY — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) September 7, 2025

LMCT