Atestiguan 132 mil rendición de cuentas de CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo la primera parte de su gira nacional para rendir cuentas al pueblo de México, donde más de 132 mil personas atestiguaron este hecho, luego de que el lunes pasado presentó su Primer Informe de Gobierno.

“Concluimos la primera parte de la gira nacional para rendir cuentas a las y los mexicanos; hoy recorrimos Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Gracias por tanto cariño; amor con amor se paga”, publicó la mandataria federal en sus cuentas de redes sociales.

Esta primera parte de la gira comenzó el viernes en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, donde más de 50 mil personas fueron parte de este ejercicio democrático. El sábado continuó el recorrido por Durango, Sonora y Nuevo León, donde más de 39 mil mexicanas y mexicanos estuvieron presentes en plazas públicas.

Este domingo, la jefa del Ejecutivo federal concluyó esta primera parte con actos públicos masivos en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde se congregaron más de 43 mil personas.

El Dato: en Tamaulipas, la Presidenta dijo que son un millón 161 mil 351 personas beneficiadas con los programas de Bienestar, con una inversión de 22 mil 771 millones de pesos.

En medio del cierre fronterizo que permanece para el ganado mexicano a causa de la plaga del gusano barrenador, Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 650 millones de pesos para el sector ganadero en Coahuila.

Además, resaltó que la negociación con Estados Unidos habrá de conducirse con respeto, en condiciones de igualdad y sin “bajar la cabeza”.

Coahuila fue la primera entidad visitada de este domingo y la séptima del fin de semana, en donde dio a conocer la puesta en marcha de un programa con el que se destinarán alrededor de 650 millones de pesos para apoyar a pequeños y medianos productores por medio de créditos para la engorda del ganado, así como para la construcción de un centro integral de producción de carne de alta calidad.

Ante múltiples demandas que se hicieron escuchar por medio de personas trabajadoras en distintos sectores, la mandataria federal aseguró que todos serán escuchados. A quienes trabajan en el sector salud. Aseguró que ya se analiza desde el IMSS cómo atender sus inquietudes, debido a que esta entidad no se adhirió al IMSS-Bienestar.

Posteriormente, la mandataria se trasladó a Tamaulipas, donde recalcó que el ánimo con EU no habrá de ser de pelea, sino de coordinarse sin que ello implique subordinación.

“Estamos resolviendo todos los problemas. Siempre pensamos: cabeza fría, nunca hay que pelearnos, siempre hay que buscar las mejores condiciones para nuestro país, no generar conflictos. Pero tener algo muy claro, que eso lo llevamos en el corazón y en la mente y en nuestra historia: negociamos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos”, dijo.

En cuanto a las acciones implementadas en Tamaulipas, resaltó las obras de tecnificación del riego y la construcción del acueducto Guadalupe Victoria.

Agregó que en materia de vivienda se construirán 20 mil nuevas casas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y 55 mil del Infonavit para las y los trabajadores con menores ingresos y destacó la reducción de la deuda en los créditos del Infonavit en favor de 384 mil 316 tamaulipecos y 4,940 en créditos del Fovisssste.

Además, Sheinbaum Pardo detalló los programas, obras y acciones que se desarrollan en la entidad y confirmó que este martes se pondrá en marcha la construcción del tren de pasajeros en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, y también este mismo mes se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, en Nuevo Laredo.

Al cierre de su gira, en Veracruz, remarcó que la forma en que se negocia con el Gobierno estadounidense, en el contexto de los diferendos comerciales y de otro tipo que han surgido, es bajo términos de igualdad, mas no de “bajar la cabeza”.

“Tomamos la decisión de siempre negociar, buscar acuerdos porque eso es lo que deben hacer los gobiernos, no pelear y buscar acuerdos, pero siempre tuvimos claro que la manera de negociar era con principios, como iguales, nunca bajando la cabeza”, subrayó.

Además, anunció la reactivación de la industria petroquímica en la entidad.Durante su discurso, la mandataria dijo que trabajan de la mano con el gobierno del estado para concretar el proyecto de la planta de fertilizantes de Escolín, en el municipio de Poza Rica.

PAN reconoce avances del gobierno

Por Sergio Ramírez

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reconoció que en el Primer informe de labores de la Presidenta hay datos ciertos y alentadores, aunque otros rubros podrían ser falsos, por lo cual “ni todo es una tragedia, ni todo es una maravilla”.

En un comunicado, dijo que Acción Nacional reconocerá aquello que en verdad se traduzca en buenos resultados para los mexicanos, no obstante, también acusó que se continuará denunciando la manipulación y el maquillaje de cifras.

Citó algunos ejemplos al desmentir lo relativo a los presuntos avances en salud, evidenciando que, en la actualidad, 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a esos servicios (24.4 millones de personas más sin acceso a la salud en comparación con 2018).

Además, expuso que, entre enero y abril de 2025, el porcentaje de recetas completas surtidas en unidades urbanas del Sistema Nacional de Salud bajó a 66.1 por ciento.

En lo referente a la seguridad pública, lamentó la distorsión y maquillaje de cifras, especialmente de homicidio doloso donde, apuntó, presumiblemente se están cambiando por otros delitos para aparentar su disminución.

Entre 2018 y 2024 las víctimas de delitos contra la vida e integridad corporal crecieron 103 por ciento; las de homicidios culposos, 11 por ciento y, en los primeros 10 meses de la actual administración, un promedio de 40 personas al día desaparecieron sin ser localizadas.