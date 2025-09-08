DEA da mega golpe mundial a Cártel de Sinaloa; captura a 617

Con un operativo desplegado en apenas cinco días, dentro y fuera de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) asestó un golpe contra el Cártel de Sinaloa que implicó la detención de más de 600 personas vinculadas a dicha organización criminal, así como la incautación de más de dos toneladas de drogas y más de 11 millones en divisas.
La agencia dio a conocer los resultados del operativo que sus agentes llevaron a cabo entre el 25 y 29 de agosto, por medio de 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras.
Y es que la DEA advirtió que este cártel tiene decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores que operan en al menos 40 países y que posibilitan la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.
De esto se obtuvo el arresto de 617 personas, así como el aseguramiento de 480 kilogramos de polvo de fentanilo; 714 mil 707 pastillas falsificadas, dos mil 209 kilogramos de metanfetamina, 7 mil 469 kilogramos de cocaína, y 16,55 kilogramos de heroína.
Asimismo, se incautaron 11 millones 111 mil 483 de dólares en divisas; a esto se suman activos asegurados por un millón 697 mil 313 dólares y 420 armas de fuego.
La DEA calificó al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones delincuenciales “drogas más violentos y poderosos del mundo”, y a la cual tilda como responsable de llenar los Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína
Lo anterior, en el contexto dentro del que este cártel y otros grupos han sido considerados organizaciones terroristas; sin embargo, el sinaloense se mantiene como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.
“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense. Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.
