Desmantelan laboratorio de ‘Los Mayos’ y ejecutan incautación histórica de metanfetaminas

Un laboratorio clandestino perteneciente a la célula criminal de “Los Mayos”, en donde se realizó una incautación histórica de metanfetaminas, fue desmantelado en el estado de Durango por las Fuerzas Armadas en colaboración con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, junto a la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), e localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas, donde se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de presunta metanfetamina, en el poblado Carricitos, Durango.

La acción derivó de recorridos de reconocimiento terrestre a cargo de personal naval en donde además de los 21 mil kilos de metanfetamina ya procesada se incautó mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

Este laboratorio desmantelado es el segundo más grande que personal naval ha destruido en los últimos años; en tanto, lo incautado es el volumen más grande de producto terminado por parte de dicho personal.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y realizará las indagatorias subsecuentes.

