¿Quiénes son todos los empresarios detenidos por huachicol?

¿Quiénes son los 14 detenidos por huachicol que anunció el Gobierno federal?

El Gobierno federal dio uno de sus golpes más grandes al crimen organizado con la detención de 14 personas relacionadas con el delito de huachicol fiscal, entre quienes se encuentran empresarios, marinos en activo e, incluso, parientes del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda.

En conferencia de prensa, el Gabinete federal de seguridad informó que, resultado de investigaciones derivadas de un megadecomiso de hidrocarburo ilegal en Tamaulipas, ocurrido en junio, se abrió una investigación que llegó hasta personas cercanas a la Semar.

El Gabinete federal de seguridad anuncia detención. ı Foto: SSPC, Semar y FGR

Por lo anterior, el Gobierno federal aclaró que no habrá impunidad ni se tolerará la corrupción, además de que habrá nuevas órdenes de aprehensión y detenciones. Incluso, la Semar prometió “cero impunidad” por estos hechos y reforzamiento de los controles internos.

Pero ¿quiénes están entre la primera ronda de detenidos por el caso de huachicol fiscal? Esto sabemos.

Estos fueron los 14 detenidos por huachicol fiscal tras mega decomiso

En la conferencia de prensa conjunta que ofreció el gabinete federal de Seguridad el domingo, para dar más detalles de la detención de empresarios y exfuncionarios por el caso de huachicol fiscal, se dieron a conocer los nombres de los detenidos.

García Harfuch presenta a parte de los 14 detenidos. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Así, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch detalló que los 14 detenidos son:

Manuel Roberto ‘N’

Climaco ‘N’

Humberto Enrique ‘N’

Sergio ‘N’

Carlos de Jesús ‘N’

Fernando Ernesto ‘N’

Francisco Javier ‘N’

Éndira Xóchitl ‘N’

Perla Elizabeth ‘N’

Anatalia ‘N’

Ismael ‘N’

Anuar ‘N’

Héctor Manuel ‘N’

José ‘N’

¿Qué se sabe de la identidad de los 14 detenidos?

El Gobierno federal no dio más detalles de la identidad de los 14 detenidos por huachicol fiscal, si bien reportes de medios nacionales han dado a conocer algunas de ellas debido a la coincidencia de los nombres con el conocimiento que se tenía de manera extraoficial de personas involucradas en este delito.

Así, se descifró que Manuel Roberto N es el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, aseguró que no habrá impunidad. ı Foto: SSPC, Semar y FGR

Francisco Javier N sería Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico.

Mientras que Sergio N, Carlos de Jesús N, Climaco N, Humberto Enrique N y Fernando Ernesto N eran trabajadores de distintos departamentos de supervisión de aduanas.

