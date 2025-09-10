Arrestan en EU a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo

Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue detenida este miércoles en Los Ángeles, California, acusada de trata de menores, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta mañana se informó que Estados Unidos fincó seis cargos, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual, contra el líder de la Luz del Mundo, Naason Joaquín García —detenido desde 2019—, y cinco personas más, de las cuales dos fueron detenidas este miércoles, mientras que las otras tres son buscadas en México, a cuyo gobierno se ha solicitado su detención y extradición.

La acusación formal también fue presentada contra Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín, arrestados este 10 de septiembre en Los Ángeles y en las afueras de Chicago, respectivamente. Ambos comparecerán hoy ante distintas cortes.

En tanto, otros señalados: Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña siguen en libertad y las autoridades estadounidenses creen que se encuentran en territorio mexicano, por lo que se ha solicitado al gobierno proceder para abonar a que enfrenten los cargos.

Además del tráfico sexual, otras de las acusaciones que versan sobre estas personas de manera diferida son conspiración de crimen organizado; conspiración de tráfico sexual; trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción; inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales; conspiración para explotar sexualmente a menores, y conspiración de explotación infantil.

Los señalados son acusados de participar en una organización criminal, referida como “Empresa Joaquín LLDM”, que por medio de su cargo al frente de la Iglesia La luz del Mundo, facilitó abuso sexual sistemático de niños y mujeres, así como la toma de fotografías y videos que registraban los abusos sexuales cometidos y que fueron definidos como “sádicos”, con el fin específico de conceder “gratificación sexual” a Naasón y su padre, anterior líder, Samuel Joaquín Flores, pero que falleció en 2014.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido. La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles… Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, dijo el fiscal federal Jay Clayton.

