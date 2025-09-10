Avalan reforma para legislar sobre extorsión

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos a favor, la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en ese delito.

El cambio al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, plantea que el Congreso expedirá una ley general que unifique y contemple el tipo penal.

El Dato: Con esta reforma se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.

Además, pone sobre la mesa que se penalicen sus agravantes, los delitos vinculados y las sanciones aplicables, además de cumplir los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva para víctimas, personas ofendidas y testigos.

En el régimen transitorio se expone que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor y se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. En tanto, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas continuarán vigentes hasta en tanto no se emita la ley general. La enmienda se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

Con la nueva constitucionalidad y sucesivamente con la ley general, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la Presidenta de la República y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes.

Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de unidades antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación e implementación de una campaña de prevención nacional.

En el debate particular, que duró cuatro horas, todos los grupos parlamentarios presentaron diversas reservas, mismas que fueron retiradas o no se admitieron a discusión, por lo que se desecharon y quedaron en términos del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Al fundamentar el proyecto, el morenista Leonel Godoy detalló que este crimen tiene dos modalidades básicas: el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas —muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios—, lo cual afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”.

Añadió que la iniciativa busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de una denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa.

La también morenista Astrit Cornejo Gómez, afirmó que el sistema está fragmentado, ya que se tienen 32 sanciones diferentes: en algunos estados las penas son de un año y en otros de hasta 30 años; por ello, dijo, la reforma constitucional es urgente e inaplazable, y abre la oportunidad de cerrar un vacío legal que ha favorecido décadas de impunidad.

La panista Annia Gómez recordó que su partido ya había presentado iniciativas en la materia, y por ello, compañaron el dictamen que, dijo, abonará a homologar las penas en todo el país. Sin embargo, advirtió que este ilícito debe combatirse con fondos suficientes, y recordó el recorte de 10 mil millones de pesos a seguridad, por lo que llamó a la mayoría a revertir esa decisión.

En el mismo sentido, el priista César Domínguez dijo esperar que la ley general sea presentada y discutida sin demora, con enfoque integral y con recursos suficientes: “Advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la ley general de extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”.