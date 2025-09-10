Manuel Velasco abre la puerta para que el Verde compita solo en 2027

Para Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, la puerta para que su partido compita de manera independiente en las elecciones locales de 2027 está abierta ante los obstáculos que han surgido en algunas entidades para formar alianzas; sin embargo, esta decisión no afectaría la relación del PVEM con la Presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguró, hay coordinación en la agenda legislativa y en proyectos conjuntos a nivel nacional.

Durante una entrevista, Velasco Coello explicó que el conflicto más reciente se registró en Tamaulipas, donde legisladores locales y federales del Verde denunciaron presiones del gobierno estatal para abandonar el partido y sumarse a Morena. “Lógicamente, hubo compañeros que se molestaron y hicieron declaraciones de que, si así iba a ser la situación, el Verde iba a competir solo”, señaló el senador.

No obstante, el senador del Verde aclaró que esta decisión no afecta la relación del partido con la presidenta de la República, ya que mantienen coordinación; sin embargo, reiteró que las dirigencias locales tendrán libertad para actuar de manera autónoma:

“Si existen proyectos conjuntos que se puedan realizar en el ámbito local, pues podremos ir en alianza y si suceden casos como los que sucedieron en Tamaulipas, las dirigencias locales podrán tener la libertad de competir de manera autónoma y de manera independiente. (…) Bueno, pues si no se genera un ambiente propicio para que se puedan construir las alianzas, pues las alianzas no se deben de forzar, se deben de construir”.

En cuanto a otras entidades, el coordinador del Verde destacó que se analizará cada caso de manera particular. Ejemplificó que en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez ha logrado importantes avances en materia de seguridad, y que el partido continuará evaluando escenarios para decidir alianzas o candidaturas propias.

Velasco defendió la capacidad electoral del Verde y recordó que en 2012 fue el primer gobernador en ganar una elección únicamente con el respaldo del partido, demostrando que puede competir y triunfar por sí mismo.

“El Verde tiene una votación consistente y hoy los ciudadanos votan por sus propuestas, no solo por estar en coalición. Más bien, el Verde aporta votos importantes para cualquier alianza”, aseguró.

Sobre San Luis Potosí, Velasco puntualizó que el Verde ya ha ganado elecciones por sí solo en 2021 y que, aunque lo ideal sería ir en alianza, el partido tiene fuerza y capacidad para competir solo si no se logran acuerdos. “En su momento se evaluará quién es el mejor candidato o candidata, pero no vamos a forzar alianzas si no hay condiciones”, dijo.

