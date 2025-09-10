Marcela Velázquez, titular de la Unidad de DH del IMSS, llama a niños con discapacidad y cáncer ‘macro fauna carismática’

"O sea el Teletón es el ejemplo más sonado", refirió

La titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Marcela Velázquez Bolio, llamó a niños con discapacidad y cáncer ‘macro fauna carismática’.

“Se oye culerísimo, pero hay macro fauna carismática, o sea el Teletón es el ejemplo más sonado, o sea, son niñas y niños con discapacidad, con cáncer, lo que la gente considera que si se vale que se protejan los derechos, los que sí, y personas que dicen no pues no, luego eres fauna carismática”, se escuchó decir a la funcionaria del IMSS.

Tras hacerse del conocimiento público sus dichos, Marcela Velázquez, ofreció una disculpa, pero aseguró que sus palabras fueron alteradas.

Lo dicho por la funcionaria de gobierno corresponde a una reunión de trabajo que sostuvo a finales de junio con coordinadores y jefes de división de la Unidad que encabeza.

En un desplegado, Marcela Velázquez Bolio calificó tales declaraciones como lamentable y expresó que no deben ser utilizadas para referirse así a ninguna persona.

Además, Marcela Velázquez Bolioaseguró que dicho encuentro con el personal tenía el fin de hacer un llamado a mejorar los esfuerzos en cuanto a la atención de pacientes oncológicos y con alguna discapacidad.

No obstante, Marcela Velázquez Bolio mencionó que lo dicho durante la reunión en la que fue grabada fue alterado para la difusión del material que circuló y se sacó de contexto.

