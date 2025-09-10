Muere otro marino con antecedente aduanal

En la imagen, un elemento de la Marina





Otro capitán de la Marina con antecedente en tareas aduanales, identificado como el comandante Adrián Omar del Ángel Zúñiga, murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento, ocurrido un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez se quitara la vida en su oficina en el puerto de Altamira.

A través de un mensaje en una red social, la dependencia expresó su pesar por el fallecimiento del elemento, quien estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser enviado a Sonora.

10 millones de litros de combustible se aseguraron el pasado 31 de marzo

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, posteó.

Ambos fallecimientos ocurren a menos de una semana del operativo en el que fueron detenidos empresarios y marinos presuntamente involucrados en el delito de huachicol fiscal, que comenzó a raíz del aseguramiento, en marzo, de un buque con 10 millones de litros de combustible.

El pasado 6 de septiembre se dio a conocer la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien, coludido con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, operó una red de huachicol fiscal entregando sobornos a subordinados. Dicha red combinaba intereses del sector privado con complicidades de instituciones públicas para facilitar la extracción, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Ambos mandos navales son hijos de la cuñada del almirante Ojeda Durán, extitular de Marina en el sexenio de AMLO. Al menos uno de ellos ha ocupado diferentes cargos dentro de la Armada de México.