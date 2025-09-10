¿Quién era Adrián Omar del Ángel Zúñiga, marino fallecido presuntamente en práctica de tiro en Sonora?

¿Quién era Adrián Omar del Ángel Zúñiga, marino fallecido en práctica de tiro en Sonora?

El comandante Adrián Omar del Ángel Zúñiga, murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, así lo confirmó la Secretaría de Marina (Semar). La noticia se dio conocer a través de un tuit publicado en la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la institución, un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez se quitara la vida en su oficina, en el puerto de Altamira.

La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas.



La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los…

Ambos decesos ocurren a menos de una semana del operativo donde se detuvieron a empresarios y marinos presuntamente involucrados en el delito de huachicol fiscal, que comenzó a raíz del aseguramiento, en marzo, de un buque con 10 millones de litros de combustible.

Pero ¿quién era Adrián Omar del Ángel Zúñiga? Aquí te contamos lo que se sabe.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga era un capitán de la Secretaría de Marina (Semar) de México. En su trayectoria profesional, desempeñó funciones importantes de seguridad nacional, como cuando fue encargado de la subadministración de Operación Aduanera en el puerto de Manzanillo, Colima. En ese cargo, fue parte de una serie de rotaciones de oficiales que, según informes, respondían a complejos entornos de riesgo ligados, en algunos casos, a redes de corrupción o tráfico ilegal.

No hay datos disponibles que indiquen si Adrián Omar del Ángel Zúñiga tenía hijos o detalles sobre su vida familiar. Tampoco se han publicado datos sobre su formación académica, estudios específicos o su trayectoria educativa.