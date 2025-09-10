Sheinbaum: recursos a Salud están etiquetados; Paquete Económico es responsable

Los recortes generales en sectores como Salud y Educación fueron negados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien al asegurar que el Paquete Económico de 2026 presentado ante el Congreso es “responsable y humanista”, explicó que esta ocasión hubo una redistribución de recursos de cada rubro en las dependencias responsables.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en cuanto al rubro de Salud, no todos los recursos están dentro de la Secretaría de Salud, sino recordó que una parte también se asignó al IMSS Bienestar, al IMSS y al ISSSTE.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los recursos para los programas, que este año serán por 987 mil millones de pesos, están asegurados.

“Número uno, programas de bienestar garantizados. Número dos, aumenta la inversión en Salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso, aumenta… El presupuesto en Educación aumenta; vivienda aumenta, inversión pública para trenes, carreteras, agua aumenta. Entonces, esa es la característica. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo garantizada la inversión… Entonces es un paquete económico responsable, humanista que garantiza los derechos ”, aseguró durante sui conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), aseguró que el Paquete Económico de 2026 es "responsable y humanista", confirmando que el presupuesto aumenta en materia de salud, bienestar y educación https://t.co/cxQYfn3vn1 pic.twitter.com/bPty3deVgu — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

En cambio, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que donde sí se observa una disminución es en el gasto operativo del gobierno, como lo son los salarios de altos funcionarios.

“Eso sí es menor, es decir, la austeridad republicana es aquella que disminuye el costo del gobierno en la sociedad. En el periodo neoliberal disminuían educación, salud, porque los consideraban gasto, no inversiones. Ahora no, todo eso está garantizado y aumenta”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

En cuanto a los ingresos, Claudia Sheinbaum Pardo destacó el aumento que se espera mediante los ingresos por aduanas, derivado de los cambios propuestos a la Ley Aduanera y la estrategia de combate a la corrupción.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el incremento de impuestos a refrescos y demás bebidas azucaradas no tienen el objeto de crecer los ingresos, sino que se tomó la decisión como vía para inhibir el consumo de estos productos por el daño que producen a la salud de la población.

“En el caso de refrescos, ojalá no recaudemos nada por los refrescos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se deje de consumir tanto refresco… No queremos que se incremente la recaudación, queremos que se deje de tomar tanto refresco”, recalcó Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada por los apuntes de especialistas que ven necesaria una reforma fiscal, Claudia Sheinbaum Pardo respondió que este escenario es falso, porque los recursos para lo planeado están asegurados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR