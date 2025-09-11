Diputados aprueban reunión con titulares de Pemex y CFE para abordar finanzas y proyectos

Las diputadas federales solicitaron y lograron la aprobación en la Comisión de Energía de las reuniones con los titulares de PEMEX Y CFE

Las diputadas federales Verónica Martínez García y Ariana Rejón Lara, solicitaron y lograron la aprobación en la Comisión de Energía de las reuniones con los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante este grupo de trabajo, con el fin de esclarecer temas clave sobre su operación, finanzas y proyectos estratégicos.

Durante la Quinta Reunión Ordinaria de esta comisión, celebrada ayer, Verónica Martínez explicó que “es indispensable que la directora de la CFE, Emilia Callejas, explique ante legisladores los criterios de construcción de nuevas subestaciones y líneas de transmisión, así como los planes para combatir los apagones en todo el país”.

Asimismo recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado pagos irregulares y pendientes millonarios en la gestión de Manuel Bartlett, por más de 30 mil millones de pesos, lo que requiere una revisión puntual.

Por su parte, la diputada Ariana Rejón subrayó la urgencia de que directivos de Pemex detallen sus planes para garantizar el pago a proveedores, ya que persisten deudas de 2024 y compromisos incumplidos, como quedó evidenciado tras reuniones previas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Destacó también la necesidad de conocer los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como refinerías y ductos, y que se informe con claridad cómo se resguardarán las finanzas de la empresa productiva del Estado.

Las legisladoras priistas coincidieron en que tanto Pemex como CFE son empresas estratégicas para el desarrollo de México, pero señalaron que la transparencia, rendición de cuentas y certeza financiera son indispensables para garantizar que cumplan con su misión y responsabilidades.

La petición de las congresistas del PRI se dio en la presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Energía para el Segundo Año del ejercicio de la LXVI Legislatura.

En ese sentido, la Comisión de Energía aprobó, con 39 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, incluir estas reuniones en su Programa Anual de Trabajo, lo que formaliza el llamado a los funcionarios para que acudan al Poder Legislativo.

“Es fundamental que Pemex y CFE expliquen cómo están funcionando y hacia dónde van. Se trata de empresas clave para México, pero también de recursos públicos que deben ser manejados con responsabilidad”, afirmaron las diputadas del PRI.

MSL