EU acusa a Naasón y a 5 más por tráfico sexual

Estados Unidos fincó seis cargos, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual, contra Naasón Merarí Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo detenido desde el 2019, y cinco personas más, dos de ellas detenidas este miércoles en EU, mientras que las otras tres son requeridas a México para su detención y extradición.

La acusación formal fue presentada también contra Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín, madre y sobrino de Naasón arrestados este 10 de agosto en Los Ángeles y en las afueras de Chicago, respectivamente. Ambos comparecerán ante distintas cortes estadounidenses.

El Dato: Por los cargos que se les imputan, Naasón y su madre Eva García, enfrentan una posible cadena perpetua. Eva “acicalaba a menores” para los “abusos sexuales”, dicen.

Las otras tres personas imputadas son: Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, quienes, a decir de las autoridades estadounidenses, continúan en libertad en territorio mexicano, por lo que solicitaron al Gobierno su apoyo para la detención y extradición y con ello abonar a que enfrenten los cargos.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad pública Recibe minuta en materia de extorsión

Además del tráfico sexual, las acusaciones que versan sobre estas personas de manera diferida son conspiración de crimen organizado; conspiración de tráfico sexual; trata sexual mediante el uso de la fuerza, fraude y coacción; inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales; conspiración para explotar sexualmente a menores y conspiración de explotación infantil.

Los señalados son acusados de participar en una organización criminal, referida como “Empresa Joaquín LLDM, que por medio de su cargo al frente de la Iglesia La Luz del Mundo, facilitó abuso sexual sistemático de niños y mujeres, así como la toma de fotografías y videos que registraban los abusos sexuales cometidos y que fueron definidos como ‘sádicos’, con el fin específico de conceder ‘gratificación sexual’ a Naasón y su padre, anterior líder, Samuel Joaquín Flores, pero que falleció en 2014”.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido. La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles… Esta oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, señaló Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

El agente especial Harry T. Chavis Jr. afirmó que Naasón y sus cómplices construyeron un “imperio criminal” basado en el abuso sexual valiéndose de la legitimidad de la iglesia y por medio de la cual se realizaban transacciones ilegales vinculadas a las prácticas criminales realizadas y que eran las que financiaban un lujoso estilo de vida para Naasón.

“Esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y las transacciones financieras ilegales. Todas las personas involucradas son cómplices de promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales. Los agentes especiales del IRS-CI y del HSI colaboraron en este caso y trabajaron en estrecha colaboración con el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York para sacar a la luz los presuntos delitos de Naasón y sus cómplices para que todo el mundo los vea”, señala el comunicado.