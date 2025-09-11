Gobernadoras se unen contra el robo de autos

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y las gobernadoras del Edomex, Morelos y Guerrero, Delfina Gómez, Margarita González y Evelyn Salgado, ayer.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad, las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; de Morelos, Margarita González Saravia, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, participaron en la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, donde se informó sobre la disminución de este delito en la zona centro del país.

Durante el encuentro, la gobernadora Delfina Gómez destacó que la coordinación con entidades vecinas permitió reducir 45 por ciento el robo de vehículos en la entidad; además, destacó que los encuentros entre gobiernos son esenciales para dar seguimiento a acuerdos, medir avances y compartir experiencias que fortalecen la estrategia de seguridad.

El Dato: A la reunión también asistieron representantes de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, junto a sus gabinetes de seguridad, además de autoridades militares.

“Sin duda alguna somos parte de un todo, no podemos dividirnos porque efectivamente, los que roban en el Estado de México, se pasan a Morelos, se pasan a Puebla, entonces, esta intención que se tiene es precisamente que haya una coordinación para poder atacar de frente”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Inculpan también a su madre y sobrino EU acusa a Naasón y a 5 más por tráfico sexual

Por su parte, Evelyn Salgado aseguró que seguirá fortaleciendo la colaboración, intercambio de información y trabajo coordinado con los gobiernos vecinos y con áreas tecnológicas y de control vehicular para combatir el robo de autos.

Como parte de la regularización de licencias y permisos de circulación, Salgado Pineda dijo que se eliminarán los documentos irregulares expedidos por algunos municipios, sustituyéndolos por formatería única con medidas de seguridad, los cuales ya cuentan con validez y reconocimiento oficial, al estar publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

De igual forma, la mandataria guerrerense puntualizó que se reforzará el monitoreo de carreteras con la participación de la Guardia Nacional (GN), con el apoyo de 36 arcos Repuve y 75 puntos de vigilancia ya instalados en la entidad para detectar vehículos con reporte de robo.

Además, adelantó que, al cierre del año, se colocarán nueve arcos adicionales con 18 puntos más, lo que colocará a Guerrero como uno de los estados con mayor infraestructura de monitoreo en el país contra el robo de vehículos.

Al asegurar que estos encuentros fortalecen la estrategia de combate a este delito, la Jefa de Gobierno de la CDMX destacó que en la capital ha disminuido 56 por ciento el robo de vehículos respecto a 2024 y siete por ciento entre enero y agosto de este año.

“En todo este año de coordinación, estamos demostrando que estas coordinaciones interinstitucionales, interestatales, con municipios y con el gobierno federal, en lugar de que nos dividan, nos ayudan y nos fortalecen para enfrentar este delito”, expresó Clara Brugada.

Asimismo, resaltó la implementación de operativos metropolitanos entre el Estado de México y la Ciudad de México, que ha resultado en la aplicación de 50 cateos que han permitido frenar a grupos criminales que están detrás del robo de vehículos.

Finalmente, la gobernadora Margarita González Saravia subrayó que en Morelos existen avances notables, con una reducción del 24 por ciento, resultado del trabajo estratégico entre las entidades mencionadas.

“Cada estado cuenta con sus propias cifras, pero en todos se ha registrado una baja de entre 20 y 40 por ciento en el robo de automóviles y motocicletas. Mantenemos coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los secretarios de seguridad pública estatales y las fiscalías; hemos obtenido resultados relevantes para disminuir los índices de este problema que afecta a la zona metropolitana y a la ciudadanía”, expresó.