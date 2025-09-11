Es atendido por especialistas

Hospitalizan a Manuel Espino, diputado federal por Morena

El diputado federal de Morena Manuel Espino fue hospitalizado tras presentar un evento vascular cerebral por lo que recibe cuidados intensivos

Manuel Espino.
Manuel Espino. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

El diputado federal de Morena Manuel Espino fue hospitalizado tras presentar un evento vascular cerebral, por lo que recibe cuidados intensivos.

El equipo de trabajo de Manuel Espino informó que éste fue hospitalizado tras presentar un evento vascular cerebral, por lo que por ahora se encuentra bajo atención médica y que su estado es vigilado por especialistas.

Ricardo Monreal, también diputado morenista, dijo: “ayer tuvo un derrame en el cerebro, lo intervinieron a las 9:00 o 10:00 de la noche, está en terapia intensiva”.

Lulú García, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango, también, desde sus cuentas de redes, confirmó la noticia y externó su solidaridad con Manuel Espino.

“Enviamos toda nuestra solidaridad y los mejores deseos de pronta y total recuperación a nuestro querido compañero Diputado Federal @ManuelEspino, quien lamentablemente se encuentra hospitalizado”.

