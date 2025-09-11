PVEM abre puerta para competir solo en 2027

Para Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, la puerta para que su partido compita de manera independiente en las elecciones locales del 2027 está abierta ante los obstáculos que han surgido en algunas entidades para formar alianzas; sin embargo, esta decisión no afectaría la relación del Verde con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues, aseguró, hay coordinación en la agenda legislativa y en proyectos conjuntos a nivel nacional.

Durante una entrevista, Velasco explicó que el conflicto más reciente se registró en Tamaulipas, donde legisladores locales y federales del PVEM denunciaron presiones del gobierno estatal para abandonar el partido y sumarse a Morena, lo cual provocó molestia “e hicieron declaraciones de que, si así iba a ser la situación, el Verde iba a competir solo”.

El Dato: El dirigente del Verde recordó que la relación entre partidos no es permanente. “La relación (con Morena) es buena. En general, creo que es una versión positiva esta vez”, dijo.

No obstante, el senador aclaró que esta decisión no afecta la relación del partido con la Presidenta de la República, ya que mantienen coordinación; sin embargo, reiteró que las dirigencias locales tendrán libertad para actuar de manera autónoma.

“Si existen proyectos conjuntos que se puedan realizar en el ámbito local, pues podremos ir en alianza y, si suceden casos como los que sucedieron en Tamaulipas, las dirigencias locales podrán tener la libertad de competir de manera autónoma y de manera independiente (…) Bueno, pues, si no se genera un ambiente propicio para que se puedan construir las alianzas, pues las alianzas no se deben forzar, se deben construir”, señaló.

Al opinar sobre el tema, el coordinador nacional electoral del Verde, Arturo Escobar, dijo que “estamos preparándonos para cualquier escenario y eso nos obliga a que todos nuestros cuadros en el territorio estén listos. Si hay 17 elecciones a gobernador, más otras 15 de congresos locales o alcaldías, y los 300 distritos federales, debemos tener precandidatos en todos los territorios del país”.

14 senadores tiene el Verde en el Congreso, el tercero con más integrantes

En entrevista con medios, Escobar subrayó que el PVEM no descarta acuerdos con Morena y el PT, pero insistió en que, “sin duda”, llevará a la mesa perfiles “muy atractivos para el electorado, porque están cerca de la ciudadanía”, tanto mujeres como hombres.

También rechazó que una eventual decisión del PVEM, de competir en solitario en algunas entidades, implique una ruptura dentro de la Cuarta Transformación y aseguró que, “donde veo enormes probabilidades de poder construir una buena coalición, es en las elecciones federales a diputados del 26”.