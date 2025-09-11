Recibe minuta en materia de extorsión

El senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta por la que se reforma el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de extorsión.
El documento, que plantea unificar el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, fue enviado a las comisiones de Puntos Constitucionales, la de Seguridad Pública y la de Estudios Legislativos. Con ello, se busca cumplir los objetivos de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos de este delito.
La extorsión ha presentado un crecimiento y evolución en sus modalidades. En 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124.3 mil millones de pesos, es decir 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto.
- 1,562 extorsiones por cada 10 mil negocios registrados en 2023
Para el mismo año, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. Además, el delito más frecuente fue la extorsión, con una tasa de prevalencia de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas.