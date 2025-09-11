Reportan a 25 víctimas de explosión de pipa en Puente de La Concordia en estado crítico

La volcadura de la pipa en Iztapalapa se registró el miércoles 10 de septiembre.

Hasta esta mañana, 62 personas que resultaron heridas con quemaduras por la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, siguen hospitalizadas en distintas unidades médicas del servicio federal, de las cuales 25 son reportadas en un estado de salud crítico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la atención médica para las víctimas de este incidente será gratuita.

“Entran a un hospital público y todo, es gratuita la atención. Lo que tiene que ver ya sí, todo, para todos es atención gratuita”, Claudia Sheinbaum Pardo declaró en su conferencia de prensa.

Al rendir un informe de las víctimas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que dentro de las unidades de este órgano se encuentran 19 personas hospitalizadas, de las que diez están catalogados como de mayor gravedad y se encuentran recibiendo atención en el hospital Magdalena de las Salinas.

El titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reportó que en el Instituto se recibieron a 32 personas de las que 16 ya fueron dadas de alta mientras que el resto sigue bajo supervisión médica; entre éstas, cinco son consideradas graves.

Detalló que tres se encuentran en el Hospital Ignacio Zaragoza, una más en el Hospital de Tláhuac y otra, que llegó durante la madrugada, fue llevada al Hospital 20 de Noviembre.

“Estas personas tienen quemaduras que abarcan más del 50% de la superficie corporal y en algunos casos hasta el 90% de la superficie corporal. Tuvimos un caso en el que del traslado del lugar de los hechos al Hospital Ignacio Zaragoza una persona tuvo un paro cardiorespiratorio y en el camino fue reanimada por los médicos y con el uso de la tecnología correspondiente”, contó.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, precisó que hay 27 pacientes bajo atención médica, de las que diez se encuentran en estado crítico y están hospitalizados en el Rubén Leñero, que cuenta con atención altamente hospitalizada en quemados y cirugía plástica.

Precisó que entre los pacientes a su cargo hay dos pediátricos.

