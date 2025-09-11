Se revisará normatividad para transporte de combustibles, tras explosión en Puente de La Concordia: CSP

Elk incidente de la pipa en la zona de Iztapalapa se registró el miércoles 10 de septiembre.

Luego de la explosión de una pipa de gas LP que dejó casi un centenar de víctimas en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se emprenderá una revisión de la normatividad para el transporte de combustible y hacer que se cumplan con las medidas respectivas; además, advirtió que aunque la empresa de la unidad que estalló asumió por cuenta propia responsabilidad en lo ocurrido, esto no hará que no se le someta a investigación.

La revisión de dichas medidas ya había sido iniciada por la Secretaría de Energía, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad en los traslados de combustible, pero a raíz de la red de huachicol fiscal que se encontró; sin embargo, a raíz de lo ocurrido este miércoles en la capital, también se emprenderán acciones al respecto.

“Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando relacionado con el tema del huachicol… Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento en la seguridad tenemos que hacerlas y en eso está trabajando tanto Secretaría de Energía como hace ahí, después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Al ahondar en qué consistirán las nuevas medidas, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que nunca se ha obligado a que el traslado de combustibles sea nocturno, sino que únicamente era una “orientación” que se les hacía a las empresas.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que a raíz del estallido de la pipa se revisarán las normas al respecto, pero no sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, sino que en toda la República.

“Había una orientación a todas las empresas de que fuera nocturno, incluso sí se logró que se establecieran ciertos horarios, pero no necesariamente en la noche; había una orientación general. Cuando ocurren estas situaciones, pues tiene todavía que revisar, tanto lo que tiene que ver con la normatividad de la Ciudad o del Estado de México, en general todos los estados de la República, como lo federal. Particularmente, el gas LP es una sustancia de mucha inflamabilidad. Entonces, hay que revisar las normas, cómo hacer que se cumplan esas normas”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la restricción para la circulación de las unidades de este tipo es aplicada en muchos países y ahora México también lo aplicará.

“Eso es una práctica que deben hacer que se hace en todos los países y que nosotros la vamos a desarrollar. Ver qué características tiene el transporte de este tipo de materiales y sustancias”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también calificó como bueno que la empresa Silza haya asumido responsabilidad en el accidente, aunque señaló que esto no la eximirá de ser sometida a una investigación.

“Lo único que digo es que el que la empresa haya dicho que va a apoyar en todo lo que se requiera, claro, no le exime de la investigación que se tiene que hacer, pero es bueno que diga, ´Vamos a estar para ayudar en todo lo que se necesite´”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR