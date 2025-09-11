Sheinbaum: No queremos conflicto con ningún país por aranceles

La aplicación de aranceles a importaciones de países con los que no se tiene tratado comercial, como China, no traerá alzas en precios de productos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además subrayó que la intención con esta medida no es la de generar conflicto con ningún país.

El miércoles, la Secretaría de Economía dio a conocer que aumentará a 50 por ciento los aranceles a las importaciones de automóviles provenientes de Asia, principalmente los de origen chino, y ratificó la intención de gravar otras mercancías que actualmente ingresan a México a costos menores a los precios de referencia.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya se ha entablado comunicación con los embajadores de distintos países en México, como por ejemplo el de China, Chen Daojiang, así como el de Corea del Sur, para explicar que la aplicación de aranceles tiene el objetivo del fortalecimiento económico interno, como se estableció en el plan México.

“Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país… Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del plan México, pero lo que queremos es hablar y platicar, sin necesidad de generar algún conflicto”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que esta decisión se sostiene con el marco que establece la Organización Mundial de Comercio, a la que México pertenece, y que es la misma que establece el límite de aplicación de impuestos a la importación de productos.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que este plan se vaya a traducir en un incremento en los costos de los productos involucrados, ya que aseguró la existencia de un estudio que se hizo para medir el impacto inflacionario, pero sobre el cual no abundó en detalles de lo que arrojó.

Claudia Sheinbaum Pardo vaticinó que el gravado de algunos productos importados impulsará la producción nacional, como en la industria textil y de calzado.

Claudia Sheinbaum Pardo también descartó que este plan busque responder a las acciones arancelarias que Estados Unidos ha tomado respecto de México.

“Recuerden que el plan México yo lo presenté antes de que incluso el presidente Trump supiéramos que iba a ganar. O sea, todavía estaba la elección de Estados Unidos y hablamos del Plan México y de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de la industria nacional en ciertos sectores, donde México ha perdido muchísima capacidad de producción. Después lo presentamos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, no, no está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este proyecto para fortalecer la economía nacional ha recibido el respaldo del sector empresarial y de los trabajadores.

“Hay una, digamos, un acuerdo en nuestro país de que es muy importante fortalecer la producción nacional en ciertos sectores. Entonces, por eso lo llevamos también al Congreso, en la idea de que el Congreso también pues asuma la visión general del plan México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

