Sheinbaum reprueba ataque contra Charlie Kirk, activista que murió en EU

El ataque cometido en contra de Charlie Kirk, activista a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue reprobado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un mitin ayer, Charlie Kirk ofrecía un mensaje ante una multitud en la Universidad del Valle en Orem, Utah, cuando un tiro llegó a su cuello y se desvaneció, mientras las personas que se encontraban en el lugar, comenzaron a huir del sitio. Horas más tarde, se confirmó que el activista había muerto.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de acciones violentas, particularmente las relacionadas con el quehacer político.

“También lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos, en este activista, esta persona activista Charlie Kirk. También estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Entonces también nuestro nuestra condena actos de este tipo”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR