Ven falsedad en “impuestos saludables”

Noemí Luna, diputada del PAN, en la Cámara baja

La oposición en la Cámara de Diputados denunció “falsedad” en los “impuestos saludables” que se incluyen en el Paquete Económico 2026; aseguró que “no hay salud mientras persisten los recortes en ese sector”.

Noemí Luna Ayala, vicepresidenta del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que: “Hablan de impuestos saludables a los refrescos, mientras recortan 113 mil millones de pesos (mdp) a la salud y son la causa del terrible desabasto de medicinas”.

El Tip: El IEPS es un impuesto federal que se aplica a productos que afectan a la salud, se aplica adicional al IVA con fines recaudatorios y de control de consumo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los llamados impuestos saludables, aplicados a refrescos, bebidas azucaradas y tabaco previstos en el Paquete Económico 2026, generarán una recaudación de 41 mmdp. Estos recursos estarán destinados al sector salud, según anunció Bertha Gómez Castro, titular de la subsecretaria de Egresos.

Para Noemí Luna esto resultaría “engañoso para la población” y consideró que mientras no se vea reflejado en el presupuesto, una asignación real al sector salud, que ha sido “severamente golpeado”, el sector no verá resultados.

La panista Verónica Pérez, secretaria de la Comisión de Salud, dijo que el Paquete Económico entregado por el Gobierno “hipoteca el futuro de México con más deuda, más impuestos y menos salud”.

740 mil millones de pesos es la recaudación anual del IEPS

El diputado federal del PRI Rubén Moreira Valdez rechazó el argumento de que el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, cigarros y bebidas alcohólicas, sea para reducir su consumo, por lo que retó al Gobierno federal a crear un fondo para destinar los recursos de esta recaudación a programas para niños con cáncer, bacheo y madres buscadoras.

Moreira dijo que el IEPS recauda anualmente cerca de 740 mmdp, de los cuales 52 mmdp provienen sólo de refrescos y cervezas. Sin embargo, aseguró que “esa recaudación no se refleja en un mayor gasto social ni en inversión en salud, educación, infraestructura o campo”.