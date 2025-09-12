Episcopado se solidariza con víctimas de explosión

Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde del miércoles en Iztapalapa.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó este jueves “su profundo dolor y empatía con las víctimas de la explosión de la pipa de gas ocurrido este 10 de agosto de bajo del puente de La Concordia”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

“Como pastores de la Iglesia de México, elevamos nuestras oraciones al Señor de la Vida por el eterno descanso de quienes han partido a la Casa del Padre, pedimos también por la pronta recuperación de los heridos”, dijo en un comunicado.

“Queremos hacer llegar nuestra palabra de consuelo y esperanza a los hermanos que hoy sufren por la pérdida irreparable de sus seres queridos. Les acompañamos con la certeza de la fe en Cristo resucitado, que es ‘consuelo en la tribulación y esperanza que no defrauda’”, indicaron.

9 Personas han fallecido a causa de la explosión

Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y Héctor Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y secretario general del organismo, señalaron que acompañan a las y los afectados.

Asimismo, reconocieron el esfuerzo de los cuerpos de emergencia, de las autoridades civiles y de “tantos ciudadanos solidarios”. Llamaron a mantener viva la unidad y la colaboración ante este “doloroso acontecimiento”.

Subrayaron que la Iglesia católica “reitera su compromiso de cercanía con los más vulnerables y de acompañamiento en este momento de prueba, recordando que la caridad cristiana se hace concreta en la ayuda fraterna y en la oración perseverante”.

También la Diócesis de Iztapalapa manifestó su solidaridad con todas las familias y víctimas del terrible accidente ocurrido el miércoles, en el puente de La Concordia, en Santa Martha Acatitla, cuando una pipa de gas se volcó y explotó.