Toluca recibe el Informe de Gobierno de la Presidenta

La presidenta Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, el 30 de agosto.

Toluca será testigo este domingo de un hecho histórico, al recibir a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentará su Primer Informe de Gobierno, consolidando al Estado de México como la entidad federativa con mayor atención presidencial: 16 visitas oficiales en sólo 11 meses de administración.

De acuerdo con cifras oficiales, ninguna otra entidad del país ha recibido la atención sostenida que la titular del Ejecutivo federal ha brindado al Edomex, territorio estratégico que concentra más de 17 millones de habitantes y representa el laboratorio perfecto para programas federales de gran envergadura.

El Tip: La gobernadora Delfina Gómez encabezó ayer la instalación del Comité Promotor de Inversión del Estado de México.

La inversión presidencial en el Estado de México se traduce en obras concretas: 435 millones de pesos en la nueva Unidad Médico Familiar de Ecatepec, el programa de rehabilitación de 40 mil 500 kilómetros de carreteras federales iniciado en Acolman, y proyectos de movilidad como el Trolebús Elevado que conectará Chalco con Santa Martha.

Los encuentros que la mandataria ha sostenido en territorio mexiquense, además de las visitas públicas, confirman que el Estado de México se ha convertido en punto neurálgico de la política nacional. La presencia constante de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en estos eventos refuerza la coordinación federal-estatal, que caracteriza el nuevo modelo gubernamental.