Tormenta tropical Mario provocará lluvias intensas y oleaje en el Pacífico mexicano

La tormenta tropical Mario al sur de las costas de Guerrero y Michoacán.

La depresión tropical Trece-E se fortaleció en las últimas horas y alcanzó la categoría de tormenta tropical con el nombre de Mario en el océano Pacífico, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno ocasionará lluvias de fuerte intensidad, rachas de viento y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Dónde se encuentra la tormenta?

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Mario se encontraba a 65 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical que abarca desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Su desplazamiento proyectado indica que podría continuar avanzando hacia aguas del Pacífico, con potencial de incrementar su intensidad conforme se acerque a zonas costeras.

El SMN mantiene vigilancia sobre su evolución, ya que el fenómeno presenta condiciones favorables para fortalecerse en las próximas horas.

Las precipitaciones que genere el sistema podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas de las entidades mencionadas. También se prevé que las rachas de viento provoquen la caída de árboles y anuncios espectaculares, además de generar condiciones de oleaje elevado en la costa del Pacífico central.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y a seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil, a fin de extremar precauciones ante los posibles efectos del meteoro.

¿Qué estados podrían estar en riesgo?

Los efectos de la tormenta tropical Mario no se limitan a la región de su formación y dependiendo de la trayectoria final, se contemplan afectaciones en:

Guerrero y Michoacán: oleaje elevado y precipitaciones intensas en zonas costeras.

Colima y Jalisco: incremento de vientos y oleaje conforme el sistema se acerque a la costa.

Chiapas y Oaxaca: lluvias fuertes, posibles desbordamientos de ríos y deslaves en zonas de sierra.

Veracruz, Puebla e Hidalgo: lluvias derivadas de la interacción con la humedad que arrastra el fenómeno

