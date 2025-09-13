Honra memoria por la patria

Claudia Sheinbaum encabeza conmemoración por el 178 aniversario de los Niños Héroes en Chapultepec

Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec

La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional.
La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional.
La Razón Online

La Presidenta de México y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

“Encabezamos el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, quienes a su corta edad dieron la vida por la defensa de la patria frente a la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847. Honramos su memoria al defender nuestra soberanía e independencia”, publicó en sus redes sociales.

La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional.
La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal, realizó el pase de lista de honor a los Niños Héroes de Chapultepec quienes el 13 de septiembre de 1847, con valentía, defendieron a la patria de la invasión estadounidense: cadetes del Heroico Colegio Militar, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, así como a los héroes de 1914 de la Heroica Escuela Naval Militar: tenientes José Azueta y Virgilio Uribe.

La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional.
La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional. ı Foto: Presidencia

Asimismo, colocó una ofrenda floral y montó Guardia de Honor, acompañada del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional.
La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional. ı Foto: Presidencia

La Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas realizó la entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar y presenció la declaración de la poesía “A la Patria”, así como la Salva de fusilería a cargo de 100 cadetes.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que todos los días las Fuerzas Armadas defienden la soberanía nacional y construyen libertad bajo el liderazgo de la Presidenta de México.

En la conmemoración, a la que asistieron integrantes del Gabinete legal y ampliado, la cadete Laura Citlalli Miranda García, hizo un llamado a las y los jóvenes de México a continuar con el legado de valentía de los Niños Héroes de Chapultepec al elegir el deporte y las artes, sobre opciones dañinas como el consumo de drogas. Agregó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum motiva a las mujeres mexicanas a soñar en grande y a seguir sus metas.

