FGR condena a 175 años de cárcel a integrantes de Los Zetas por secuestros en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de hasta 175 años de prisión en contra de cuatro integrantes de una célula del extinto grupo delictivo Los Zetas, responsables de múltiples secuestros cometidos en 2013.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, impuso 175 años de prisión a José Heder R y Ricardo Román P, este último identificado con el alias de El Coyote.

En tanto, Lorenzo R y Juan Francisco R fueron sentenciados a 150 años de reclusión cada uno, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de ocho víctimas.

#FGR en Oaxaca, obtuvo sentencias de hasta 175 años de prisión contra José “R”, Juan “R”, Lorenzo “R” y Ricardo “P”, por privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro en agravio de ocho víctimas. En 2013, fueron detenidos en Tamaulipas y eran miembros de una… pic.twitter.com/C6NZZsWHe6 — FGR México (@FGRMexico) September 14, 2025

Los hechos se remontan a 2013, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, hoy Defensa) realizaron un operativo en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el lugar fueron capturados los cuatro sentenciados y liberadas ocho personas que se encontraban privadas de la libertad.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación integró las pruebas que acreditaron la responsabilidad de los acusados, lo que permitió obtener las condenas mencionadas.

De acuerdo con la FGR, los cuatro hombres fueron identificados como parte de una organización criminal ligada a Los Zetas, dedicada no solo al secuestro, sino también a otros crímenes de diversa índole. Actualmente cumplen sus condenas en distintos centros penitenciarios del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am