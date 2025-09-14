México pide a Israel respetar derechos de mexicanos en flotilla rumbo a Gaza

Barcos con banderas palestinas y de otros países, que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

El Gobierno de México ha pedido a Israel respetar los derechos de los siete mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza, la cual ha sido blanco de genocidio a manos del estado judío.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se brindó asistencia consular a los connacionales antes y durante la partida en los barcos desde Barcelona, el pasado 1 de septiembre.

En el contexto de ataques contra la región a la que se dirigen, el gobierno mexicano solicitó que en caso de llegarse a presentar alguna “eventualidad” se garanticen derechos a los mexicanos y que se les permita recibir asistencia de los consulados, en respeto a los acuerdos internacionales que rigen el procedimiento.

“La Cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al Gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia”, dijo en un comunicado.

Sobre la reciente escala que la flotilla hizo en Túnez, se reportó que la cónsul honoraria los visitó y escuchó las necesidades expresadas; además, les entregó material sobre los derechos y recomendaciones que habrán de seguir en caso de verse envueltos en alguna situación que requiera pedir asistencia consular del gobierno mexicano.

También se compartió que tras los incidentes registrados en esa ciudad el pasado 8 y 10 de septiembre, el embajador de México en Argelia, José Ignacio Madrazo, contactó a los y las connacionales quienes indicaron estar a salvo .

“Las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la flotilla Global Sumud, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento”, dijo la Cancillería.

COMUNICADO. "La SRE continúa ofreciendo asistencia consular a las personas mexicanas a bordo de la flotilla Global Sumud". https://t.co/JonswtblSX pic.twitter.com/TSSV9AtOnk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 14, 2025

¿Quiénes son los mexicanos que viajan en apoyo a Gaza?

La Flotilla Global Sumud está conformada por 20 barcos de 44 nacionalidades que zarparon desde Barcelona con la intención de establecer un corredor humanitario hacia Gaza y visibilizar el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel.

Entre los 300 civiles voluntarios que forman parte de la flotilla, se encuentran seis mexicanas y mexicanos:

Arlin Medrano , periodista

Carlos Pérez Osorio , documentalista

Dolores Pérez Lazcarro , politóloga y profesora

Ernesto Ledesma , reportero y director de Rompeviento TV

Karen Castillo , comunicadora y defensora de derechos humanos

Sol González Eguía, psicóloga

Amigas y amigos, me embarco rumbo a Gaza para romper el bloqueo del asedio humanitario.



Con orgullo, me uno a la @gbsumudflotilla conformada por 44 países, seremos 6 mexicanas y mexicanos que con orgullo portamos nuestra bandera, porque sabemos que no vamos solxs, van millones… pic.twitter.com/zqnLRLZuxO — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) August 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr