‘México seguirá siendo soberano por voluntad del pueblo’, afirma Sheinbaum

Al cierre de su segundo fin de semana recorriendo el país para “rendir cuentas” de su primer año de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que México mantendrá su soberanía porque así lo decide la población.

El Estado de México fue la entidad número 16 en recibir a la mandataria federal, desde donde destacó un mensaje con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, la cual dijo que es algo que se conquista todos los días.

“Hoy, a un día de celebrar el grito de Independencia en este mes de la patria, saben las mexicanas y los mexicano que la independencia se conquista todos los días y que nuestra mente, nuestro corazón y en la historia de México, sabemos que México es un país libre, independiente y soberano y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo”, exclamó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita al Estado de México. ı Foto: Cuartoscuro

México, el país “más democrático del mundo” por reforma al Poder Judicial

Al hablar de la reciente renovación del Poder Judicial, mencionó que esto hace a México el “país más democrático del mundo” y ello causa molestia entre la oposición.

“Se enojan nuestros adversarios, los de los otros partidos se molestan mucho. Los que no nos quieren, los que quieren regresar al pasado se molestan y dicen: ‘No, el gobierno es autoritario, que es lo contrario a la democracia´, pero democracia quiere decir gobierno del pueblo. Lo que pasa es que ellos defienden el gobierno de unos cuantos. Digo que somos el país más democrático porque casi en ningún país se elige al Poder Judicial”, dijo.

En cuanto a las acciones implementadas en la entidad mexiquense destacó el programa enfocado en atender a los diez municipios al oriente del Estado de México, es decir, la zona conurbada por su colindancia con la capital y en la que, dijo, no se había invertido, pero ahora hay planes para mejorar sus transporte público, agua potable, drenaje, entre otras obras.

