Sheinbaum: ‘Gracias al Pueblo Purépecha soy lo que soy’

De gira por el estado de Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, externó un reconocimiento a comunidad purépecha de la región de la que refirió haber adquirido valores que hoy se implementan para gobernar.

Este es el segundo fin de semana que la mandataria federal recorre el país como parte de una gira para “rendir cuentas” de lo que ha hecho en cada entidad federativa a lo largo de su primer año de gobierno.

Desde Morelia, recordó que cuando fue universitaria visitó al pueblo de Cherán para trabajar en un proyecto de estufas de leña, experiencia durante la cual aseguró haber aprendido a compartir y fue allí donde también inició la “transformación”.

“Siempre lo digo, que íbamos a compartir nuestros conocimientos, pero en realidad el pueblo purépecha nos transformó, nos convertimos en personas generosas como el pueblo purépecha. Aprendimos que la comunidad lo es todo, aprendimos que la solidaridad de los pueblos indígenas no se puede encontrar en ningún otro lado del mundo. Por eso, gracias al pueblo purépecha, soy lo que soy”, exclamó.

En el mensaje realizó un recuento de los proyectos que el Gobierno Federal ha puesto en marcha en distintos rubros como becas, programas sociales, reformas, entre otros puntos de los cuales destacó las decisiones en materia económica que se han tomado y los resultados que esto trajo, pese a que algunos pronósticos advertían consecuencias negativas.

Como ejemplo, resaltó que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el último sexenio y sostuvo que este hecho es considerado no sólo “cimbró” a México, sino también al mundo.

“Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión y resulta que de 2018 a 2025 el salario mínimo aumentó en términos reales 135 por ciento y no hay aumento en la inflación, y estamos en el récord 2025 de inversión extranjera directa en nuestro país. Es decir, era pura patraña lo que decían. Lo que pasa es que gobernaban para unos cuantos, se les olvidaba el pueblo y a nosotros no se nos debe olvidar nunca que somos un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo de México. De eso se trata la transformación”, subrayó.

