Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de septiembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 y miércoles 17 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Chile Serrano: $59.80 kg
- Nopal Entero: $36.80 kg
- Ajo granel: $129.00 kg
- Col Blanca: $19.80 kg
- Uva Roja Globo: $74.80 kg
- Tuna Blanca: $26.80 kg
- Piña Gota Miel: $39.90 kg
- Limón con Semilla: $19.80 kg
- Zanahoria: $16.80 kg
- Naranja: $31.80 kg
- Aguacate Hass Malla: $39.90 pza
- Cebolla Blanca: $19.80 kg
- Manzana Golden Bolsa: $29.80 kg
- Manzana Red Bolsa: $29.80 kg
- Papaya: $27.80 kg
- Calabaza Italiana Criolla: $29.80 kg
- Uva Blanca sin Semilla: $64.80 kg
Ofertas en carnes y pescados
- Pechuga de Pollo con Hueso: $154.90 kg
- Filete Basa Rojo: $72.90 kg
- Milanesa de Pollo Delgada: $174.90 kg
- Camarón Coctelero Chico: $149.00 kg
- Menudo de Res Panza Rancho: $84.90 kg
- Jurel congelado: $39.90 kg
- Pollo Entero con Vísceras Bachoco: $38.90 kg
- Pollo Entero C/V Pilgrims: $38.90 kg
- Milanesa de Res Pulpa Blanca: $198.90 kg
- Milanesa de Cerdo Fresca: $112.00 kg
- Pechuga de Pollo Sin Hueso: $154.90 kg
