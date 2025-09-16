Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de septiembre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 y miércoles 17 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Chile Serrano: $59.80 kg

Nopal Entero: $36.80 kg

Ajo granel: $129.00 kg

Col Blanca: $19.80 kg

Uva Roja Globo: $74.80 kg

Tuna Blanca: $26.80 kg

Piña Gota Miel: $39.90 kg

Limón con Semilla: $19.80 kg

Zanahoria: $16.80 kg

Naranja: $31.80 kg

Aguacate Hass Malla: $39.90 pza

Cebolla Blanca: $19.80 kg

Manzana Golden Bolsa: $29.80 kg

Manzana Red Bolsa: $29.80 kg

Papaya: $27.80 kg

Calabaza Italiana Criolla: $29.80 kg

Uva Blanca sin Semilla: $64.80 kg

Ofertas en carnes y pescados

Pechuga de Pollo con Hueso: $154.90 kg

Filete Basa Rojo: $72.90 kg

Milanesa de Pollo Delgada: $174.90 kg

Camarón Coctelero Chico: $149.00 kg

Menudo de Res Panza Rancho: $84.90 kg

Jurel congelado: $39.90 kg

Pollo Entero con Vísceras Bachoco: $38.90 kg

Pollo Entero C/V Pilgrims: $38.90 kg

Milanesa de Res Pulpa Blanca: $198.90 kg

Milanesa de Cerdo Fresca: $112.00 kg

Pechuga de Pollo Sin Hueso: $154.90 kg

