¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de septiembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 y miércoles 17 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum pasa revista a Fuerzas Armadas.
16 de septiembre

Desfile militar por el Aniversario de la Independencia de México: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

Ofertas en frutas y verduras

  • Chile Serrano: $59.80 kg
  • Nopal Entero: $36.80 kg
  • Ajo granel: $129.00 kg
  • Col Blanca: $19.80 kg
  • Uva Roja Globo: $74.80 kg
  • Tuna Blanca: $26.80 kg
  • Piña Gota Miel: $39.90 kg
  • Limón con Semilla: $19.80 kg
  • Zanahoria: $16.80 kg
  • Naranja: $31.80 kg
  • Aguacate Hass Malla: $39.90 pza
  • Cebolla Blanca: $19.80 kg
  • Manzana Golden Bolsa: $29.80 kg
  • Manzana Red Bolsa: $29.80 kg
  • Papaya: $27.80 kg
  • Calabaza Italiana Criolla: $29.80 kg
  • Uva Blanca sin Semilla: $64.80 kg

¡El que sabe AHORRAR, viene a Soriana! 🍗🍏🛒 Aprovecha este #MartesYMiércolesDelCampo con calidad al mejor precio ❤️✨ En...

Publicado por Soriana en Martes, 16 de septiembre de 2025

Ofertas en carnes y pescados

  • Pechuga de Pollo con Hueso: $154.90 kg
  • Filete Basa Rojo: $72.90 kg
  • Milanesa de Pollo Delgada: $174.90 kg
  • Camarón Coctelero Chico: $149.00 kg
  • Menudo de Res Panza Rancho: $84.90 kg
  • Jurel congelado: $39.90 kg
  • Pollo Entero con Vísceras Bachoco: $38.90 kg
  • Pollo Entero C/V Pilgrims: $38.90 kg
  • Milanesa de Res Pulpa Blanca: $198.90 kg
  • Milanesa de Cerdo Fresca: $112.00 kg
  • Pechuga de Pollo Sin Hueso: $154.90 kg

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy, 16 de septiembre.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 16 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos