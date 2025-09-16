SCJN nombra a Amanda Pérez Bolaños como nueva titular de Comunicación Social

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó a Amanda Pérez Bolaños como su nueva directora general de Comunicación Social.

Pérez Bolaños es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En 2018 fue candidata suplente de la fallecida priísta Norma Angélica Aceves García a una diputación federal.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector gubernamental, en dependencias del Gobierno Federal como Salud, Turismo, Relaciones Exteriores y Presidencia de la República, tras haber laborado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como en el Gobierno del Estado de México durante el periodo del exgobernador Alfredo Del Mazo.

Desempeñó actividades como coordinación de oﬁcina y agenda, supervisión y redacción de documentos, manejo de crisis y estrategia electoral.

Es socia fundadora de “Unanimo”, agencia de comunicación y relaciones públicas, y previo a las campañas políticas de candidatos a jueces, magistrados y ministros, ofreció cursos sobre “Branding personal e imagen pública”, con un costo de 10 mil 500 pesos más IVA.

Mientras que Yesenia Santiago Hernández, quien se había venido desempeñando como secretaria particular del ministro Aristides Rodrigo Guerrero García, será la subdirectora general de Comunicación Social.

Santiago Hernández es Licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas y ha sido reportera y presentadora en medios de comunicación como Heraldo Media Group y Azteca.

¿Cuáles son las funciones del área de Comunicación Social en la SCJN?

El titular de la DGCS es responsable de coordinar los mecanismos de información y atención a los medios de comunicación, así como el procesamiento de la información noticiosa y de opinión para su envío a las autoridades de la SCJN. Su objetivo es garantizar que la información se proporcione de manera precisa, oportuna y conforme a las estrategias de comunicación institucionales.

Difusión de información oficial : Publican comunicados de prensa, resoluciones importantes y noticias sobre actividades de la Corte.

Relación con medios: Atienden solicitudes de periodistas, organizan conferencias y entrevistas con magistrados.

Gestión de redes y medios digitales : Mantienen las cuentas oficiales, el sitio web y otros canales de comunicación para informar a la ciudadanía.

Imagen institucional: Elaboran estrategias para que la SCJN tenga una presencia pública clara y confiable, promoviendo transparencia y confianza.

