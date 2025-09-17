De madrugada, la tropa se alistaba para desfilar

Al concluir los festejos patrios en el Zócalo capitalino, cuando la multitud regresa a casa entre el cansancio y la euforia, a 12 kilómetros de ahí, en el Campo Militar 1-A, la corneta rompe el silencio en los alojamientos para anunciar a los efectivos que ha llegado la hora de alistarse y marchar hacia la Plaza de la Constitución.

En el Agrupamiento Blindado del Ejército Mexicano, las luces se encienden y el teniente del arma blindada Suárez alienta al agrupamiento que tiene a su cargo: “¡Buenos días! Personal del agrupamiento blindado, ¡arriba! Llegó el día; hoy desfilamos ante México. Nos uniformamos, nos prestigiamos. ¡Ánimo!”.

Mientras tanto, la tropa ordena las camas y se enfunda en el overol verde olivo, distintivo de este agrupamiento para el desfile. Cada uno porta parches con su grado, apellido, tipo de sangre y la posición que ocuparán en alguno de los 51 vehículos blindados que recorrerán la Plaza de la Constitución.

El Dato: Para la Subteniente de Caballería Diana Camila Juárez Roque, del 5.o Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, el poder femenino comienza a tener fuerza.

Un lavado de cara, dientes y a hacer formación en medio de la oscuridad de un campo militar tan grande que empieza en la CDMX y termina en el Estado de México. A lo lejos, algunos gritos y cánticos para “echarle fibra” al levante.

RUGIR DEL MOTOR. A las 3:00 de la mañana, de acuerdo con los tiempos del protocolo, el agrupamiento debe estar en camino al Zócalo. Primero hay que quitar la lona de los vehículos; luego, revisar motor y aceite; el viernes pasado, todos los vehículos recibieron combustible.

A las 2:27 de la mañana del 16 de septiembre, frente al asta bandera del agrupamiento, la tropa escucha las últimas indicaciones: “Hoy es el día en el que vamos a demostrar nuestro adiestramiento. Échenle fibra. ¡Con la fuerza del blindaje!”, y la tropa respondió: “¡Venceremos!”.

Una vez más, la corneta marcó el paso. Con el toque de “todos a sus carros” en medio de la oscuridad, sólo fue perceptible el sonido de las botas cruzando el blindaje. Tras el toque de “enciendan motores”, los 51 vehículos arrancaron al mismo tiempo y la plazoleta del agrupamiento se estremeció con el rugido de los motores y el olor a diésel.

Los vehículos blindados como el M11 de reconocimiento, los Panhard de ataque con cañón y los Lynx se enfilaron para salir del Campo Militar. Mientras tanto, otros vehículos y destacamentos hacían lo propio.

Tropas del Campo Militar 1-A se alistan para marchar al Zócalo, ayer. Fotos›Ulises Soriano›La Razón

LA CIUDAD QUE NO DUERME. A las tres de la mañana, el rugido de los motores marcó la salida del contingente desde el Campo Militar. Sobre la avenida del Conscripto, los curiosos aguardaban su paso: algunos levantaban el celular para grabar, mientras otros respondían con el claxon desde sus autos.

El trayecto de 12 kilómetros estuvo custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes abrían paso y frenaban a los rezagados conductores que aún transitaban por las arterias de la urbe.

Al avanzar los blindados —varios de ellos en servicio desde 1983—, un grupo de vecinos hizo sonar una matraca y ondeó una bandera desde un balcón iluminado con luces tricolores. Desde la torreta de un M11, un tirador respondió con emoción: el respaldo ciudadano rumbo al desfile, confesó, no sólo es “motivador”, sino también un verdadero “orgullo”.

Elementos del ejército antes de salir hacia la Plaza de la Constitución, ayer. Fotos›Ulises Soriano›La Razón

En esta ciudad insomne, el estruendo de los cláxones se mezclaba con el eco metálico de las orugas. El silencio de la madrugada, que apenas comenzaba a apagar los festejos patrios, se quebraba a cada paso del agrupamiento blindado. La escena se repitió frente a la Diana Cazadora, bañada en verde, blanco y rojo.

Cada gesto de apoyo encontraba respuesta: un saludo desde las hileras de soldados o el sonido de sirenas y claxon desde los vehículos. Era un intercambio breve, pero cargado de simbolismo.

Aunque los blindados pueden alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, la caravana avanzó con calma; el trayecto tomó una hora para no forzar los motores y por estrictos protocolos de seguridad.

En las inmediaciones de Pino Suárez e Izazaga, la unidad de blindados estacionó pasadas las cuatro de la mañana.

Dos horas más tarde, el personal concluía los preparativos: banderas firmes, armas aseguradas y la munición en su sitio. Todo quedó listo para esperar el inicio del desfile militar.