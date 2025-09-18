Con captura se conocerán redes criminales: expertos

El arribo a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización delictiva La Barredora, era un escenario previsible que permitirá esclarecer la conformación del grupo, sus redes de protección y los vínculos con estructuras del gobierno, coincidieron especialistas en seguridad consultados por La Razón.

Señalaron que se abre la oportunidad de conocer a detalle el entramado de esta organización criminal y sus vínculos con autoridades, así como los reacomodos con otros cárteles.

Yair Mendoza consideró que la llegada de Bermúdez abre una ventana para conocer el entramado delictivo de La Barredora: “Parte de la información servirá para clarificar el mapa de la criminalidad, en específico cómo funciona La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, su socio) en la zona del Golfo”.

El Dato: En agosto pasado, Hernán Bermúdez se dijo víctima de “una persecución política”, con motivo del aseguramiento de una de sus propiedades por la Fiscalía de Tabasco.

El valor de tenerlo en México, dijo, está en lo que sabe: “Nos va a contar la historia del robo de hidrocarburos, su trasiego, qué suscitó la unión de La Barredora y el CJNG y cómo se están reacomodando”.

También, añadió, cómo se construyeron los vínculos criminales con niveles de autoridad: “La finalidad de coaligarse con la autoridad es blindar y maximizar los negocios ilícitos. Al tenerlo preso, las negociaciones para intercambio de información son forzadas. Se le podría presionar con un procedimiento abreviado de extradición a Estados Unidos si se construye el caso”.

Abraham Serrano, consultor en la materia, coincidió en que, si se consolida una acusación por delincuencia organizada, se podrá “armar un ‘árbol genealógico’: quién está en la cabeza, con quién colaboró, y salpicaría a otros colaboradores”.

A partir de ahora, añadió, el foco será cruzar información para identificar ayudas, rutas y posibles redes de protección que permitieron su salida y permanencia en el extranjero.

Mendoza anticipó que las pesquisas podrían esclarecer “el grado de conocimiento que tenían sus superiores y cómo, a través de este actor, se creaban vasos comunicantes con autoridades de diferentes niveles” para hacer prosperar los negocios criminales.

Por otro lado, David Saucedo, experto en seguridad, y Serrano, coincidieron en que el traslado a México de Hernán Bermúdez era un escenario “previsible” por su ingreso irregular a Paraguay.

“Yo siempre había previsto este escenario: una deportación por ingreso migratorio con irregularidades… una identidad falsa”, dijo Saucedo, al subrayar que ello permite la expulsión sin juicio de extradición.

En la misma línea, Serrano explicó: “Alguien entra de manera ilegal, pues tú lo puedes expulsar; ya no necesitas tratado de extradición; en el momento en que se detecta, lo sacan”.

La expulsión también tuvo un componente operativo: Paraguay “lo expulsa, lo sube a una aeronave mexicana y entonces ya está en territorio mexicano”, explicó Serrano, sobre la entrega coordinada para que el detenido quedara de inmediato a disposición de autoridades federales.