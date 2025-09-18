“Debe aclararse cómo se fue descomponiendo”

Sin importar que haya sido funcionario designado por un servidor público militante de Morena, no habrá impunidad, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y presunto líder de la organización criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, de quien dijo, tendrá de aclararse cómo es que “se fue descomponiendo”.

En conferencia, subrayó que lo importante es que declaré aquí en México y que se garantice la cero impunidad.

“No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad. Y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer. Y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada, expresó”.

190 países, donde era buscado Hernán Bermúdez

La titular del Ejecutivo federal añadió que deberá exponerse cómo fue que Bermúdez Requena “se fue descomponiendo”.

“Y que la gente sepa: cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, que declare lo que tenga que declarar”, declaró.

Sobre el movimiento del general Miguel Ángel López Martínez —quien fue el que dio a conocer la investigación contra Bermúdez Requena— que fue removido de su cargo como comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, para ser trasladado a Saltillo, Coahuila, negó que se haya tratado de un castigo.

“No tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace la Secretaría de la Defensa en función, tanto de la actuación de un elemento, como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar, y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona”, dijo.