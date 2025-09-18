Temblor en México HOY 18 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 18 de septiembre?

Hasta el momento de esta mañana del jueves 18 de septiembre únicamente se ha registrado una actividad sismica en el país

Se gesgistó un movimiento sísmico con magnitud 4.3, ubicado 106 km al oeste de Ahome, Sinaloa, con profundidad de 3.3 km.

Lo anterior corresponde a sismo de intensidad máxima de 4.3, considerados microsismos, y hasta las 07:35 horas de este miércoles no se ha registrado un movimiento telúrico mayor, que represente más riesgo.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 106 km al OESTE de AHOME, SIN 18/09/25 01:14:37 Lat 25.79 Lon -110.21 Pf 3 km pic.twitter.com/o4QkNCAJ6I — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 18, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar