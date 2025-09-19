Líder de La Barredora llega al Altiplano

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco y presunto líder y fundador del cártel La Barredora, arribó este jueves pasadas las 23:00 horas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, luego de ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido la semana pasada.

Tras un viaje de más de 30 horas, el avión Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de Paraguay y con escalas en Colombia —donde los tripulantes pernoctaron— y seis horas en Tapachula, Chiapas, aterrizó en el aeropuerto de Toluca a las 18:57 horas.

Al descender de la aeronave tras su arribo a Toluca, un agente de la Agencia de Investigación Criminal le notificó a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, los cargos del fuero común derivados de una primera orden de aprehensión emitida en Tabasco. Se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Fuentes federales señalaron que esta ejecución fue el resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía de Tabasco.

En ese momento vestía una sudadera beige, pantalón negro y tenis del mismo color. Este proceso deberá enfrentarlo de manera remota desde el penal del Altiplano, en conexión con un juez del estado de Tabasco.

Además, desde el pasado miércoles, un juez federal con sede en el Estado de México libró una segunda orden de aprehensión en su contra.

En este expediente se le imputan delitos del orden federal como delincuencia organizada con fines de narcotráfico, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, bajo cargos de administración, dirección o supervisión. La ejecución de esta orden de aprehensión, hasta el cierre de edición, se mantenía pendiente.

Un convoy integrado por 15 unidades del Gabinete de Seguridad trasladó desde las 22:15 horas a Hernán Bermúdez Requena a El Altiplano. Él viajó en un vehículo tipo Rino de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, color verde militar.

Llegada de Bermúdez Requena al aeropuerto de Toluca, este jueves. ı Foto: Especial

En la primera audiencia que tendrá, un juez determinará en primera instancia la legalidad de la detención. Superada esa etapa, seguirá la audiencia de imputación, en la que se presentarán las pruebas y la Fiscalía expondrá los motivos de las acusaciones. Posteriormente, el juez resolverá sobre la vinculación a proceso y, en su caso, la medida de prisión.

Otros integrantes del grupo delictivo La Barredora han sido ya detenidos. El 20 de enero fue capturado en Puebla Carlos Tomás “N”, El Lic, señalado como el principal líder tras la caída de su fundador.

Le siguieron arrestos de otros miembros de la organización criminal ubicados en distintos puntos del país: el 20 de junio, seis presuntos integrantes vinculados al homicidio de un empresario en Tabasco; el 18 de julio, cinco más en Puebla por su posible participación en explosiones en Coronango; y el 24 de julio, la detención en Jalisco de Ulises Pinto Madera, El 88, segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

