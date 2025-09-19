Lorena Cuéllar anuncia Ciudad del Adulto Mayor

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció que en 2026 su Gobierno iniciará la construcción de la Ciudad del Adulto Mayor, con el objetivo de brindar atención y protección a este sector de la población que se encuentra en una situación de abandono.

“Seguramente muchos de los abuelitos saben que hay un asilo privado que está en Españita, pero que necesita mucha atención, mucho cuidado, porque no es del gobierno. Y el gobierno también tiene que hacerse cargo de muchos abuelitos que están en abandono.

“El año que viene vamos a empezar a construir lo que será la Ciudad de los Adultos Mayores, para que les demos protección y puedan vivir aquellos abuelitos que están totalmente abandonados”, adelantó.

Durante la inauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número 60 y la Clínica de las Emociones en Axocomanitla, la mandataria estatal también reiteró que, antes de que concluya su administración, se habilitarán 22 Casas de Día, con el propósito de que cada uno de todos los municipios tenga un espacio digno que fomente el amor hacia este sector de la población.

Indicó que, como parte de la política de bienestar, su gobierno puso en marcha programas sociales para la entrega de ayudas funcionales, operaciones de cataratas y, este mismo año, entrará en funciones el CRIAT bajo el modelo Teletón.

“Quiero decirles que las UBR ya van 60. Hoy cumplimos los 60 municipios, se cumplió el sueño y eso es algo muy importante”, resaltó.