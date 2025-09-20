Canciller De la Fuente representará a México en la Asamblea General de la ONU

Juan Ramón de la Fuente encabezará la representación mexicana en la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla en Nueva York.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller iniciará su agenda el lunes 22 de septiembre en el segmento de Alto Nivel, donde intervendrá en el Debate General, sostendrá reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El encuentro internacional, que se extenderá del 23 al 29 de septiembre, reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros de la ONU.

El tema de esta edición es “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, con un énfasis en renovar el compromiso global con el multilateralismo, la solidaridad y la acción conjunta frente a los principales desafíos mundiales.

COMUNICADO. "Participará canciller De la Fuente en los trabajos del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU".https://t.co/TSNJbC5dN9 pic.twitter.com/x1DGc7Maak — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 20, 2025

Durante la Semana de Alto Nivel, se espera que los líderes presenten sus prioridades nacionales y globales, además de participar en actividades paralelas como mesas redondas y diálogos interactivos que abordarán temas clave: paz, desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, cambio climático y avances tecnológicos como la inteligencia artificial, de acuerdo con la agenda oficial de la ONU.

Aspecto de la sede de la ONU. ı Foto: Flickr

La SRE destacó que México reafirma su compromiso con los principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que subraya la urgencia de avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y revitalizar la cooperación internacional.

El 80° periodo de sesiones de la Asamblea General se considera uno de los momentos más significativos de la ONU en las últimas décadas, no solo por la conmemoración de su aniversario, sino también por el actual contexto de crisis globales.

