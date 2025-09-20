Detienen en Acolman a 5 integrantes de Los Bonitos, grupo criminal ligado a extorsión y homicidio

Autoridades federales y estatales detienen a cinco integrantes de Los Bonitos, banda dedicada a la extorsión.

En un operativo conjunto realizado en el municipio de Acolman, Estado de México, autoridades federales y locales detuvieron a cinco integrantes de Los Bonitos, célula criminal vinculada con delitos de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los detenidos se encuentran Erika "N" y Wendy "N", presuntas líderes de la célula. ı Foto: SSPC y Fiscalía Edomex

Estas instancias federales actuaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

De acuerdo con las investigaciones, la organización tenía base de operaciones en la alcaldía Iztapalapa y se había extendido al Estado de México. Tras labores de inteligencia, se ubicó un inmueble en la colonia Las Brisas de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes. Con base en pruebas recabadas, un juez de control otorgó la orden de cateo.

En la intervención fueron capturadas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como principales líderes de la célula delictiva, así como Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández. En el sitio se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipos de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, documentación, droga y 57 mil pesos en efectivo.

Las cinco personas fueron informadas de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que el inmueble permanece bajo resguardo policial.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron que “con estas acciones se trabaja en estrecha coordinación con autoridades locales para detener a generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional”.

