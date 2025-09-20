“No hay pruebas de nexos con el narco de diputada”

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que “no hay pruebas suficientes” que vinculen a la diputada morenista de Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown, con el crimen organizado.

“Tuvo conocimiento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unas semanas antes, pidieron (el Departamento del Tesoro) que fuera (un comunicado) en conjunto. De nuestro lado, no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean”, expuso.

Asimismo, negó que la UIF haya congelado las cuentas de legisladora después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionara por presuntos nexos con los líderes de plaza en la entidad de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

El Tip: El Tesoro de EU congeló los bienes de 22 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre éstas, las cuentas de la legisladora de Morena.

“Tendrían que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos. Aquí, en todo caso, se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde Estados Unidos”, añadió.

Sostuvo que “si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora se consideró, por parte de la UIF, que no había suficiente información para proceder desde México”.

En este contexto, Juan Ignacio Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano, presentó una demanda de juicio político contra la legisladora, para que la sea investigada sin fuero.

“Estamos solicitando a la UIF y a la subsecretaria respectiva que emita las pruebas necesarias para que se pueda proceder, y para que la investigación en contra de esta diputada federal pueda continuar sin el fuero. Como vimos en caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, el fuero es usado para entorpecer y obstruir las investigaciones, y en este caso lo único que estamos solicitando, sin pronunciarnos sobre su presunción de inocencia, es que le sea retirado el fuero, para que se proceda con las investigaciones”, dijo.