Sheinbaum lanza el ‘Plan Campeche’ para reactivar la producción de arroz, leche y miel

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Campeche el arranque del Plan Campeche, un proyecto que busca recuperar la vocación productiva del estado y convertirlo en el principal productor de arroz del país, además de impulsar la ganadería lechera y la apicultura con precios de garantía.

En el marco de su gira de rendición de cuentas, la mandataria aseguró que esta estrategia permitirá llevar productos locales a las 26 mil tiendas del Bienestar en todo México.

“Vamos a recuperar la capacidad de Campeche para producir arroz, va a ser el principal productor de arroz del país. También ampliar la producción de leche con ganado. Aquí estamos construyendo ya una planta de pasteurización, de leche para el Bienestar, para que de aquí se produzca la leche y se vaya a todo el país para alimentar a las niñas y a los niños de México. Estamos también en el sur, en Calakmul, haciendo, comprando la miel de manera directa, los productores de miel con buenos precios y esa miel se va de aquí de Campeche a todas las tiendas del Bienestar del país", dijo.

Subrayó que la entidad 301 mil 867 personas son beneficiarias de programas sociales , que en 2025 contaron con una inversión de más de 9 mil 200 millones de pesos en Campeche.

Entre los programas, mencionó las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para jóvenes y apoyos a productores de maíz y fertilizantes. Todos ellos, enfatizó, “hoy son ley, son Constitución, son derechos del pueblo de México“

En materia de infraestructura, la mandataria destacó la línea de carga del Tren Maya; la repavimentación de carreteras federales; la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega; la modernización del Aeropuerto de Ciudad del Carmen, obras de drenaje, arreglo de todo el malecón en este municipio; así como la construcción de un acuaférico y renovación de las tuberías para garantizar el suministro de agua en Campeche capital; la construcción de un Centro LIBRE en cada municipio; y la construcción del Puerto de Seybaplaya y del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Asimismo, adelantó la inauguración del Centro de Salud del Naranjo en Candelaria; la rehabilitación del Hospital de Gineco Pediatría del Carmen, que estará listo en octubre, la construcción del Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen, la Sala de Hemodinamia y cuidados intensivos para adultos del Hospital General Zona 4 del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la reparación de hospitales y centros de salud en todo Campeche.

También anunció la edificación de 30 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para familias de bajos ingresos y la reducción sustantiva de créditos del Infonavit para otras 30 mil familias.

En salud y educación, adelantó la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de nuevos hospitales y la modernización del hospital pediátrico en Ciudad del Carmen.

cehr