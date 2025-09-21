Reportan muerte de ‘El Changuito Ántrax’ durante operativo federal en Culiacán

Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax” y también identificado como “06”, habría muerto el sábado durante un operativo de fuerzas federales en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa, según reportes extraoficiales.

De acuerdo con medios locales, fuerzas federales despegaron un operativo por tierra y aire para capturar al presunto líder criminal. En medio de la movilización, Félix Núñez habría intentado escapar saltando a un río cercano; sin embargo, al no saber nadar, murió por ahogamiento.

Unofficial reports indicate the death of "Changuito Antrax" while attempting to flee a SEMAR operation in Quilá, south of Culiacán.



This Saturday, the death of Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias "Changuito Antrax," a member and operator of the Sinaloa Cartel, was reported.… pic.twitter.com/p9Wmia4uGs — THE INFO STREAM (@_theinfostream) September 21, 2025

Algunos medios, incluso, señalan que los vecinos y personas cercanas a la familia del presunto líder criminal confirmaron la muerte de “El Changuito Ántrax”, además de que identificaron el cuerpo.

No obstante, las autoridades mantienen bajo reserva la información y será el Gabinete de Seguridad federal quien determine la confirmación oficial.

Rafael Guadalupe Félix Núñez, de 46 años, era considerado líder de la célula de “Los Ántrax”, un brazo armado ligado al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el sinaloense fue señalado como operador clave en la logística internacional del tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, desde 2008.

La OFAC lo incluyó en su lista de personas designadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, al atribuirle una participación significativa en la proliferación de drogas ilícitas y su producción a escala internacional. Según reportes de esa oficina, Félix Núñez se consolidó como un actor violento y estratégico en la estructura criminal, sobre todo después de escapar de las autoridades mexicanas en 2017.

Por otro lado, versiones periodísticas lo describen como uno de los hombres más cercanos a Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. Su nombre había estado vinculado a distintos episodios de violencia en la región y a operaciones de trasiego hacia Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am