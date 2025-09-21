Vinculan a proceso a Oscar ‘N’, presunto operador financiero del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Óscar A., identificado de manera extraoficial como presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la FGR informó que, derivado de una investigación iniciada en 2024, se obtuvo la vinculación a proceso contra Óscar A, quien, remarcó la dependencia, también “está presuntamente relacionado con una organización criminal”.

Siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación ı Foto: AP

Aclaró que la vinculación a proceso responde a “su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, aclaró que Óscar A quedará en prisión preventiva, además de que se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Óscar “A”, probable responsable en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como resultado de la coordinación del… pic.twitter.com/cmiOxxGuYf — FGR México (@FGRMexico) September 21, 2025

La Fiscalía detalló que esta vinculación a proceso es resultado de una carpeta de investigación con motivo de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en agosto de 2024.

Así, Óscar A fue detenido tras un operativo de fuerzas federales, en el que participaron, entre otras dependencias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y FGR.

Aunque la dependencia no confirmó que, efectivamente, Óscar A. estuviera ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, su vinculación a proceso representaría un golpe a la organización criminal.

Junto a éste, en meses recientes se ha detenido a operadores y otros integrantes del grupo criminal, considerado uno de los más grandes y poderosos del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am